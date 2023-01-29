اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 20.4 نقطة

منذ 53 دقيقة
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(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 20.4 نقطة ليبلغ مستوى 7331.83 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.28 في المئة.

وتم تداول 140.9 مليون سهم عبر 6919 صفقة نقدية بقيمة 33.9 مليون دينار «نحو 110.6 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 4.17 نقطة ليبلغ مستوى 5673.91 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.07 في المئة من خلال تداول 82 مليون سهم عبر 3428 صفقة نقدية بقيمة 9.8 مليون دينار «نحو 32 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الأول 29.86 نقطة ليبلغ مستوى 8142.96 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.37 في المئة من خلال تداول 24 مليون سهم عبر 3491 صفقة بقيمة 24 مليون دينار «نحو 78.3 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 11.84 نقطة ليبلغ مستوى 5737.29 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.21 في المئة من خلال تداول 62.8 مليون سهم عبر 2225 صفقة نقدية بقيمة 7.4 مليون دينار «نحو 24.6 مليون دولار».

وكانت شركات «الأنظمة» و«صلبوخ» و«معادن» و«أرجان»و«مشاعر» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«وطني» و«عقارات ك» و«ايفا» و «الدولي» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «آبار» و«سينما» و«الأولى» و«الرابطة» و«ورقية» الأكثر انخفاضاً.

منذ 53 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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