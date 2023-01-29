عالية الخالد تسأل عن خطة وزارة الأشغال التفصيلية لتحسين جودة الطرق السريعة

وجّهت النائب عالية الخالد سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز بشأن خطة وزارة الأشغال العامة التفصيلية لتحسين جودة الطرق السريعة.

ونص السؤال على ما يلي:

أسند المرسوم تاريخ 7 يناير 1979 إلى وزارة الأشغال العامة تحقيق الخطة الإنشائية للدولة وفقا لظروف البيئة الكويتية بما فيها من تنفيذ أعمال التصميم وصيانة المشاريع الكبرى والطرق العامة وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة لتأدية رسالتها على نحو كامل، واستنادا إلى الدراسات والأبحاث العامة ووفقا للأصول الفنية والمواصفات القياسية المعمول بها في الدول المتقدمة.

وعلى الرغم من هذا التحديد الواضح لمهام الوزارة في مجال تنفيذ المشاريع ومتابعتها وفقا للأصول الفنية جاء إنشاء وإصلاح وإعادة تخطيط العديد من الطرق السريعة المستهدفة مشوبا بالعديد من الملاحظات الفنية والتنفيذية التي تتعارض مع ما سبق من قواعد تنفيذها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما خطة وزارة الأشغال العامة التفصيلية لتحسين جودة الطرق السريعة ضمن توصيات المخطط الهيكلي العام للدولة؟

2- هل خضعت هذه الخطة لدراسات الجدوي الاقتصادية وقواعد توسعة بعض الطرق الرئيسة كالدائري الرابع والشويخ؟

3- هل شملت الدراسات في حال إتمامها مدى حاجة المنطقة الحضرية إلى نظام مواصلات عامة وأثرها على حركة المرور في الطرق السريعة والمتفرعة منها إلى المنطاق السكنية؟

4- ما الطرق السريعة التي تحتاج فقط إلى إجراء بعض التوسعات الفرعية لها؟

5- ما مدى تأثير الخطة على حركة المرور في المناطق المتاخمة لها؟

6- هل أعدت الوزارة وتابعت بالتعاون مع الجهات المعنية الدراسات والأبحاث العلمية لهذه المشروعات لتواكب تكنولوجيا إنشاء الطرق السريعة عالميا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.

7- هل أنشأت الوزارة لجانا فنية متخصصة لدراسة هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها تحقيقا لسلامة الإنجاز؟

8- ما دور الهيئة العامة للطرق والنقل البري في تنظيم النقل بحسب قانون إنشائها؟ وهل هناك خطة زمنية واضحة لتحقيق هذا الدور؟

9- يتضمن المخطط الهيكلي العام للدولة خطة طويلة الأمد للتوسع العمراني في البلاد ويُقر بمرسوم أميري، فما مدى توافق توسعات الطرق مع المخطط الهيكلي العام للدولة؟ وما مدى التزام الهيئة بتوصيات التي يتضمنها بالنسبة للتخفيف من الازدحام؟

10- ما معايير الدراسات المرورية التي تعتمد لمشاريع الطرق؟