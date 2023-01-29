فائض الميزان التجاري القطري يرتفع 10% 

ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر في شهر ديسمبر كانون الأول 2022 بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 28.2 مليار ريال.

وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الشهر الماضي ارتفاع قيمة الصادرات القطرية بنسبة 7.6% على أساس سنوي وصولاً إلى 38.3 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الواردات السلعية 10.1 مليار ريال بزيادة نسبتها 1.4% عن شهر ديسمبر 2021.

هذا واحتلت الصين صدارة دول المقصد لصادرات قطر في ديسمبر الماضي بقيمة 8.4 مليار ريال، أي ما نسبته 21.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، بينما احتلت الولايات المتحدة الأميركية صدارة دول المنشأ لواردات قطر بقيمة 2 مليار ريال وبنسبة 19.7% من إجمالي قيمة الواردات السلعية.