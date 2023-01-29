فلاح الهاجري يسأل عن الخدمات الأساسية في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك

وجّه النائب د. فلاح الهاجري سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بشأن الخدمات الأساسية في مدينة المطلاع ومنطقة جنوب عبدالله المبارك.

ونصّ السؤال على ما يلي:

تفتقد مدينة المطلاع ومنطقة جنوب عبدالله المبارك حتى الآن الخدمات الأساسية كإيصال التيار الكهربائي والمياه، ولم تُشغل المباني الخدمية كالجمعيات والمستوصفات والمدارس ومخافر الشرط، ما سيعيق الأهالي من استغلال السكن الخاص بهم مع التزامهم بدفع الإيجارات، بالإضافة إلى خصم قسط قرض بنك الائتمان الكويتي، والذي سيترتب عليه الكثير من العبء على المواطنين في ظل الظروف المعيشية الحالية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل توجد خطة واضحة وجدول زمني محدد ومعتمد للانتهاء من الأعمال الخدمية الأساسية في مشروع مدينة المطلاع ومنطقة جنوب عبدالله المبارك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بها والمستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت النفي، فيرجى تزويدي بالأسباب المانعة من تنفيذ هذه الخدمات وعدم الانتهاء منها.

2- لماذا لا تنسق المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع بنك الائتمان الكويتي لتأجيل قسط القرض العقاري للمواطنين المخصص لهم في مدينة المطلاع ومنطقة جنوب عبدالله المبارك حتى الانتهاء من استكمال الخدمات الأساسية وتسليم البيوت لهم؟