قتيلان ومئات الجرحى جراء زلزال بقوة 5.9 درجات ضرب إيران

قُتل شخصان على الأقلّ وأصيب مئات آخرون جرّاء زلزال بقوّة 5,9 درجات ضرب مساء أمس السبت شمال غرب إيران قرب الحدود مع تركيا.

وذكر مركز رصد الزلازل في جامعة طهران، أنّ الزلزال ضرب مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربيّة الإيرانيّة «شمال غرب» الساعة 21,44 (18,14 بتوقيت غرينتش).

ونقلت ، وكالة الأنباء الرسميّة الإيرانيّة «إرنا» عن محافظ أذربيجان الغربيّة محمد صادق معتمديان قوله، إنّ «هذا الزلزال تسبّب حتّى الآن في إصابة 580 شخصاً ومقتل اثنين» آخرين.

وأضاف: «وزير الداخليّة ورئيس جمعيّة الهلال الأحمر في طريقهما إلى خوي».

تقع إيران فوق الكثير من الصفائح التكتونيّة الرئيسيّة وهي عرضة لنشاط زلزالي متكرّر.