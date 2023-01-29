قوات الاحتلال تغلق منزل عائلة الشهيد خيري علقم منفّذ عملية القدس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، منزل عائلة الشهيد خيري علقم منفذ عملية القدس، التي وقعت مساء يوم الجمعة الماضي وقتل فيها سبعة إسرائيليين وأصيب 10 اثنان منهم في حال خطرة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية ان قوات الاحتلال قامت بإغلاق المنزل بألواح حديدية لمنع الدخول إليه.

وذكرت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي ان قوات الشرطة وحرس الحدود والجيش اغلقوا منزل علقم في حي الطور في (القدس) وذلك وفق قرارات مجلس الوزراء.

وقرر ما يسمى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت» خلال اجتماع له انتهى في ساعة متأخرة من ليلة أمس اغلاق منزل علقم في أقرب وقت ممكن وتعزيز الاستيطان ونشر المزيد من قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وعقد المجلس جلسة لمناقشة تداعيات ونتائج عمليتي إطلاق النار في القدس ومن بين قراراته «حرمان عائلات منفذي العمليات وكل من يدعمها من التأمين الوطني وعدم منحهم بطاقات الهوية ومنح آلاف الإسرائيليين تراخيص لحمل السلاح وتسريع إجراءات الحصول عليها».