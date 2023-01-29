كوريا الشمالية عن إرسال أميركا دبابات لأوكرانيا: «جريمة لا أخلاقية»

(رويترز) – انتقدت كوريا الشمالية لليوم الثاني على التوالي قراراً أميركياً بإرسال دبابات إلى أوكرانيا ووصفته بأنه «جريمة لا أخلاقية»، تهدف إلى إطالة أمد وضع دولي غير مستقر.

وقال كوون تشونغ كيون مدير الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية في كوريا الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن «مزاعم واشنطن بأن كوريا الشمالية قدمت أسلحة إلى روسيا هي (شائعة لا أساس لها) لتبرير مساعدتها العسكرية لأوكرانيا».

وجاء في البيان أن «الولايات المتحدة تعمل جاهدة لتزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية.. بأي ثمن في تجاهل لقلق وانتقادات المجتمع الدولي.. هذه جريمة لا أخلاقية تهدف إلى إبقاء الوضع الدولي غير مستقر».

وأضاف أن المزاعم التي لا أساس لها من الصحة بشأن صفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا «غير مقبولة واستفزاز خطير لا يمكن السماح به أبداً».

وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية قد ذكرت أمس أن كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ذات النفوذ القوي، نددت بتعهدات الولايات المتحدة بإرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا، قائلة إن واشنطن «تتجاوز الخط الأحمر» لكسب الهيمنة عن طريق حرب بالوكالة.