3 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم الأحد

تعقد 3 لجان اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ودراسة أسباب تدهور التعليم في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الدينية ورياض الأطفال والحضانات بأنواعها، والوقوف على مدى فاعلية خطط وزارة التربية في النهوض بالمنظومة التربوية والتعليمية وحلولها المقترحة لمعالجة مشكلة تعليم الطلبة من فئة غير محددي الجنسية.

واستناداً إلى التكليف المذكور أعلاه، ستناقش اللجنة مع الوزارة آلياتها في محاربة ظاهرة الغش والإجراءات المتخذة تجاه المتورطين والمضبوطين.

ويحضر الاجتماع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمختصون في وزارة التربية.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي لوزارة الصحة عن السنة المالية 2021-2022، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لوزارة الصحة الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021-2022.

وتنظر اللجنة في المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على وزارة الصحة الواردة في تقريره الختامي عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021-2022.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الصحة ووزارة المالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.

وتناقش لجنة الشؤون الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، وما يستجد من أعمال.