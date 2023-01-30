دوليات

اختفاء مواطن سعودي خلال زيارة إلى الولايات المتحدة

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أكدت وسائل إعلام سعودية، اختفاء مواطن سعودي في الولايات المتحدة الأميركية في إحدى مدن ولاية أوهايو وذلك منذ صباح يوم الجمعة الماضي.

ونقلت مصادر أمريكية عن الشرطة قولها إن المفقود خرج برفقة أصدقائه في منطقة وسط المدينة، إلا أنه اختفى فجأة، مشيرة إلى أن أصدقاءه لم يتمكنوا من تحديد مكانه.

وكانت شرطة مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأميركية قالت، في وقت سابق، إن مواطناً سعودياً يدعى عبدالله العنزي (30 عاماً) كان في زيارة إلى الولايات المتحدة فُقد في كليفلاند، وأنه جرى فتح تحقيق في الحادث، بعدما اختفى العنزي يوم الجمعة 27 يناير 2023 عند الساعة العاشرة صباحاً.

وأوضحت شرطة المدينة أن العنزي لا يتحدث الإنجليزية، وكان يرتدي سترةً وسروالاً في آخِر مرة شُوهد بها، مطالبة أي شخص يمتلك معلومات عن المفقود بإبلاغها للشرطة.

وجاء اختفاء عبدالله العنزي بعد أيام من حادثة مقتل المواطن السعودي وليد الغريبي على يد جارته في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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