استئناف أعمال الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي

(كونا) – استؤنفت اليوم الاثنين أعمال الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في المركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال) في الجزائر العاصمة حيث تميز اليوم الثاني بمداخلات رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر.

وانطلقت أعمال المؤتمر التي يترأسها رئيس (المجلس الشعبي الوطني) الجزائري إبراهيم بوغالي بانتخاب أعضاء هيئة المكتب حيث عاد منصب (نائب رئيس الاتحاد عن المجموعة الآسيوية) لماليزيا و(كوت ديفوار) عن المجموعة الافريقية.

كما تمت الموافقة على طلب انضمام كل من (الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز) والمؤتمر البرلماني الدولي و(جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية) الى اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بصفة مراقب.

وسيتم لاحقا اعتماد تقرير الدورة ال24 للجنة العامة للاتحاد وملحقاتها (تقرير الدورة ال47 والدورة ال48 للجنة التنفيذية للاتحاد) بما في ذلك تحديد مكان وموعد انعقاد الدورة ال18 لمؤتمر الاتحاد والاجتماع ال49 للجنة التنفيذية للاتحاد فيما سيعتمد مساء اليوم البيان الختامي للدورة ال17 لمؤتمر الاتحاد وكذا (إعلان الجزائر) الصادر عن الدورة.

وكانت فعاليات المؤتمر ال17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قد انطلقت مساء أمس الأحد تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. ويشارك في هذا المؤتمر الذي ينظمه البرلمان الجزائري تحت شعار (العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية) ممثلو أكثر من 35 برلمانا من بينهم 22 رئيس برلمان.

ويهدف هذا المؤتمر الذي كان مسبوقا باجتماعات تحضيرية على مستوى مختلف اللجان إلى الخروج بقرارات وتوصيات تخدم الأمة الإسلامية وللدفع إلى أن تكون المنظمة المدافع القوي عن الشعوب الإسلامية عبر المحافل الدولية.