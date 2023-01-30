الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس لتجنب التصعيد بعد الانفجار بمنشأة عسكرية إيرانية

(كونا) – دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين جميع الأطراف المعنية الى ضبط النفس وتجنب أي أعمال أو قرارات من شأنها زيادة التوترات في الشرق الأوسط وذلك بعد وقوع انفجار في إحدى المنشآت التابعة لوزارة الدفاع الايرانية بمحافظة (اصفهان) مساء السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية بيتر ستانو في مؤتمر صحفي «إننا نتابع التقارير بشأن آخر التطورات حول المزاعم بهجوم طائرة بدون طيار على منشأة عسكرية في محافظة (أصفهان) الإيرانية».

وأضاف ان الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف المعنية الى ضبط النفس والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يساهم في تصعيد التوترات القائمة في المنطقة.

وذكر المسؤول الأوروبي «أننا لا نعلم من وراء الهجوم ولا نعلم ماذا حدث بالضبط .. ولكن المهم جدا لنا هو أن لا نشهد المزيد من التصعيد في منطقة شديدة الاضطراب».

وبحسب تقارير إعلامية غربية فإن القوات الإسرائيلية هي التي نفذت الهجوم بطائرة مسيرة.

وكانت السلطات المحلية الايرانية قد أعلنت وقوع انفجار في إحدى المنشآت التابعة لوزارة الدفاع الايرانية بمحافظة اصفهان (وسط) البلاد دون وقوع أي خسائر بشرية.