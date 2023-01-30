الصين: ملف تايوان «خط أحمر» وعلى واشنطن ألا تحاول تجاوزه

قالت الخارجية الصينية إن ملف تايوان «خط أحمر» في العلاقات الصينية الأميركية وعلى واشنطن ألا تحاول تجاوزه.

ويأتي تعليق بكين ردا على تصريحات لقائد عسكري أميركي تحذر من المخاطر العالية لنشوب حرب مدمرة بين الولايات المتحدة والصين في عام 2025 بسبب تايوان، وفقاً لـ «الجزيرة.نت».

ووفق تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” (Washington Post)، الأسبوع الجاري، فإن الجنرال مايكل مينيهان، الذي يشرف على أسطول طائرات النقل والتزود بالوقود في سلاح الجو الأميركي، نصح القوات التابعة له بضرورة تسريع استعداداتها للمواجهة العسكرية المحتملة، مستدلا على توقعاته تلك بتطلعات الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقال إن الأميركيين قد لا ينتبهون لذلك قبل فوات الأوان.

ووفق “واشنطن بوست”، فقد كتب الجنرال الأميركي في مذكرة، وصفتها الصحيفة بأنها غير عادية، أصدرها للقوات التابعة له، يقول “أتمنى أن أكون مخطئا، فحدسي يخبرني أننا سنقاتل في عام 2025. حصل (الرئيس الصيني) شي على فترة رئاسة ثالثة وعيّن مجلس حربه في أكتوبر 2022، والانتخابات الرئاسية في تايوان ستجرى في عام 2024 وستمنح شي ذريعة لذلك (لشن الحرب)”.

وترى بكين أن تايبيه التي تتمتع بحكم ذاتي جزء لا يتجزأ من أراضيها، علمًا بأن الحزب الشيوعي الصيني لم يسيطر على تايوان يومًا.

وتنتهج الولايات المتحدة “إستراتيجية الغموض” فيما يتعلق بمسألة التدخل العسكري في حال تعرض تايوان لهجوم من الصين. وهدف الإستراتيجية درء غزو صيني وثني تايوان عن استفزاز بكين بإعلانها رسميا الاستقلال. وفي هذا السياق، تبيع الولايات المتحدة أسلحة إلى تايبيه بهدف “الدفاع عن نفسها”.

حرب أوكرانيا

وفي سياق آخر، سعت الخارجية الصينية إلى إلقاء اللوم على الولايات المتحدة بشأن غزو روسيا لأوكرانيا، حيث قالت إن واشنطن هيأت الظروف التي أدت إلى اندلاع الحرب، واستنكرت تسليم الأسلحة من أجل تأجيج الصراع بينما تقترب الحرب من عامها الأول.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، للصحفيين اليوم الاثنين، إن “الولايات المتحدة هي التي أشعلت أزمة أوكرانيا وهي العامل الأكبر في تأجيجها، واستمرت في بيع الأسلحة الثقيلة والقتالية لأوكرانيا، مما أدى إلى تمديد الصراع فقط واشتداد حدته”.

وجاءت تصريحات المتحدثة ردا على سؤال بشأن مزاعم من الولايات المتحدة تفيد بأن الشركات الصينية تقدم الدعم للجانب الروسي. واستنكرت نينج المزاعم، إذ قالت إنها “شكوك لا مبرر لها” و”ابتزاز لا أساس له”.

وأكدت الوزارة تمسكها بما وصفته بالموقف الموضوعي لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية. وأوضحت أن روسيا شريك إستراتيجي شامل، مشيرة إلى أن بكين تحافظ على تبادلات وثيقة مع موسكو على جميع المستويات.