«المركزي»: ارتفاع عرض النقد 0.5 % في ديسمبر الماضي

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين، ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» نحو 0.5 في المئة في ديسمبر الماضي على أساس شهري ليبلغ 38.4 مليار دينار كويتي «نحو 126.7 مليار دولار أميركي».

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 0.3 في المئة في ديسمبر الماضي لتبلغ 34.9 مليار دينار «نحو 115 مليار دولار».

وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية ارتفعت 3.7 في المئة لتبلغ 1.7 مليار دينار «نحو 5.6 مليار دولار» في حين انخفض إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات «المركزي» بنسبة 7.1 في المئة ليسجل 3.3 مليار دينار «نحو 10.8 مليار دولار».

وأوضحت أن اجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع 0.9 في المئة ليسجل 85 مليار دينار «نحو 280.5 مليار دولار» في حين ارتفع صافي الموجودات الاجنبية لدى البنوك المحلية 3.3 في المئة الى 10.8 مليار دينار «نحو 35.6 مليار دولار».

وذكرت أن الودائع لأجل لدى «المركزي» ارتفعت في ديسمبر الماضي بنحو 15.5 في المئة لتبلغ 1.3 مليار دينار «نحو 4.2 مليار دولار» في حين ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية «القروض» بنحو 0.2 في المئة إلى 52.4 مليار دينار «نحو 172.9 مليار دولار».

وبينت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام وحد بقي في ديسمبر الماضي عند 5ر4 في المئة في حين ارتفع تمويل الواردات الكويتية 90.6 في المئة الى 1.1 مليار دينار «نحو 3.6 مليار دولار» فيما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في ديسمبر بنسبة 0.6 في المئة الى 306.6 فلس.

ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم العمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الاشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة الى النقود الجارية حسابات ودائع لاجل وحسابات التوفير.