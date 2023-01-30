اقتصاد

«النفط‭ «‬يرتفع مدعوماً بتوترات في الشرق الأوسط 

منذ 51 دقيقة
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(رويترز) – قفزت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية يوم الإثنين، مدعومة بتوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة في إيران وتعهد بكين في مطلع الأسبوع بتعزيز تعافي الاستهلاك الذي سيدعم الطلب على الوقود.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 87.20 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0115 بتوقيت غرينتش، في حين سجّل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.22 دولاراً للبرميل مرتفعاً 54 سنتاً أو 0.7 بالمئة.

وقال مسؤول أميركي يوم الأحد إن إسرائيل هي المسؤولة على ما يبدو على الهجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري في إيران.

وقال مسؤول في مجال النفط إن أي تصعيد في إيران يمكن أن يعطل تدفق النفط الخام.

ومن غير المرجح أن يقوم وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المعروفون باسم أوبك+ بتعديل سياستهم الحالية لإنتاج النفط عندما يعقدون اجتماعا افتراضيا في الأول من فبراير.

ومع ذلك فإن المؤشرات على ارتفاع صادرات الخام من موانئ روسيا على البلطيق في أوائل فبراير شباط تسببت في تكبد برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي أول خسارة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع الأسبوع الماضي.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية يوم السبت، أن مجلس الوزراء الصيني قال إنه سيعزز انتعاش الاستهلاك باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد وتعزيز الواردات.

منذ 51 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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