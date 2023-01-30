بعد مقتل مبتعث.. اختفاء سعودي في الولايات المتحدة

قالت وسائل إعلام سعودية إن مواطناً سعودياً اختفى في الولايات المتحدة الأمريكية منذ صباح يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد أيام قليلة من مقتل مبتعث سعودي.

وذكرت قناة “الإخبارية” السعودية، الأحد، أن المواطن السعودي عبد الله العنزي، البالغ من العمر 30 عاماً، اختفى في ولاية أوهايو الأمريكية.

ونقلت عن مصادر أمريكية نقلاً عن الشرطة قولها إن المفقود خرج برفقة أصدقائه في منطقة وسط المدينة، إلا أنه اختفى فجأة، مشيرة إلى أن أصدقاءه لم يتمكنوا من تحديد مكانه.

وكانت شرطة مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية قالت، في وقت سابق، إن العنزي كان في زيارة إلى الولايات المتحدة حيث فُقد في كليفلاند، كاشفة أنه جرى فتح تحقيق في الحادث.

وأوضحت شرطة المدينة أن العنزي لا يتحدث الإنجليزية، وكان يرتدي سترة وسروالاً في آخِر مرة شوهد بها، مطالبة أي شخص يمتلك معلومات عن المفقود بضرورة إبلاغها للشرطة.

وجاء اختفاء عبد الله العنزي بعد أيام من حادثة مقتل المواطن السعودي وليد الغريبي على يد جارته في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت أن الطالب (25 عاماً)، عثر على جثته في 23 يناير الجاري، مصاباً بطعنة في الرقبة في دورة المياه بالطابق الثالث من المبنى الذي يقطن فيه.

وأعلنت الشرطة الأمريكية لاحقاً القبض على المتهمة التي تدعى نيكول ماري رودجرز (19 عاماً) من كولومبوس بولاية جورجيا، والتي كانت تسكن في أحد الطوابق العلوية في ذات البناء الذي يسكن فيه المواطن السعودي المقتول.