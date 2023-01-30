اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 50.5 نقطة

منذ 3 ساعات
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(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 50.5 نقطة ليبلغ مستوى 7281.32 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.69 في المئة.

وتم تداول 126.8 مليون سهم عبر 10018 صفقة نقدية بقيمة 48.2 مليون دينار «نحو 146 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 31.02 نقطة ليبلغ مستوى 5642.89 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.55 في المئة من خلال تداول 59.6 مليون سهم عبر 3329 صفقة نقدية بقيمة 7.3 مليون دينار «نحو 22.11 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 59 نقطة ليبلغ مستوى 8083.96 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.72 في المئة من خلال تداول 67.2 مليون سهم عبر 6689 صفقة بقيمة 40.9 مليون دينار «نحو 123.9 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 23.9 نقطة ليبلغ مستوى 5713.36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.42 في المئة من خلال تداول 47.4 مليون سهم عبر 2229 صفقة نقدية بقيمة 5.5 مليون دينار «نحو 16.6 مليون دولار».

وكانت شركات «ورقية» و«سنام» و«أسمنت أبيض» و«التعمير» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«وطني» و«أجيليتي» و«زين» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «بيت الطاقة» و«تحصيلات» و«صلبوخ» و«مراكز»الأكثر انخفاضاً.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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