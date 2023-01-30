دوليات

تحذير أميركي جديد من هجمات إرهابية في تركيا

منذ 44 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة

(رويترز) – حذّرت السفارة الأميركية في تركيا رعاياها اليوم الإثنين، من هجمات محتملة على كنائس ومعابد يهودية وبعثات دبلوماسية في إسطنبول، وذلك في ثاني تحذير من نوعه خلال 4 أيام فحسب إثر وقائع حرق مصاحف في أوروبا.

وقالت السفارة الأميركية في تحذير أمني محدث إن «هجمات انتقامية وشيكة محتملة يشنها إرهابيون»، قد تقع في مناطق يتردد عليها الغربيون في المدينة مثل أحياء بيوغلو وغلطة وتقسيم واستقلال.

وأضافت السفارة أن السلطات التركية تتحرى الأمر.

وأصدرت عدة سفارات في أنقرة، ومن بينها سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تحذيرات أمنية يوم الجمعة من هجمات محتملة على دور للعبادة، رداً على وقائع منفصلة جرى فيها حرق مصاحف في السويد وهولندا والدنمارك.

وحذرت تركيا مواطنيها يوم السبت الماضي من «هجمات محتملة بدافع رهاب الإسلام ورهاب الأجانب وهجمات عنصرية» في الولايات المتحدة وأوروبا.

منذ 44 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

وزيرة الهجرة المصرية السابقة: ابني سمع أصواتاً أمرته بقتل زميليه

منذ 19 ساعة

«رويترز»: قطر ستمنع بيع الخمور في ملاعب كأس العالم 

نوفمبر 18, 2022

وزير الأمن بحكومة الكيان الصهيوني يحرض على قتل الفلسطينيين 

نوفمبر 27, 2022

مقتل ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني بالقرب من دمشق

نوفمبر 23, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى