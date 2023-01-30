حمدان العازمي يسأل عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في كل وزارة

وجّه النائب حمدان العازمي سؤالاً مشتركا إلى جميع الوزراء بشأن الوظائف الإشرافية الشاغرة في كل قطاع أو قسم أو إدارة في وزاراتهم وكل جهة تابعة، والدرجة الوظيفية الشاغرة، ونصّ السؤال على ما يلي:

تعيش الوزارات والإدارات والجهات الحكومية أخيراً حالة استثنائية، نظراً لكثرة حالات التقاعد والاستقالات التي تقدم بها عدد من القياديين والإشرافيين في العديد من الجهات.

ونظراً لما يترتب على التأخر في إجراءات شغل الوظائف الإشرافية الشاغرة من ضعف في الأداء الحكومي، وعدم قدرة الجهات الحكومية على تحقيق خطط الحكومة التنموية وتنفيذها على الوجه الأكمل، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- عدد الوظائف الإشرافية الشاغرة في كل قطاع أو قسم أو إدارة في وزاراتكم وكل جهة تابعة لكم، والدرجة الوظيفية الشاغرة، وتاريخ شغرها، وأسباب عدم شغلها حتى الآن، وهل يشغلها أحد في الوقت الحالي بالندب أو التكليف؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان تاريخ الندب أو التكليف.

2- ما إجراءاتكم لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة؟ وكم عدد المرشحين لشغل هذه الوظائف في الوزارة وكل جهة على حدة؟ مع بيان موقف كل منهم، وهل هناك مخاطبات مع ديوان الخدمة المدنية بشأنهم؟

3- ما مدى تأثير عدم شغل الوظائف الإشرافية على العمل؟ وهل يملك شاغلو هذه الوظائف بالتكليف أو الندب صلاحيات شاغلها بالتثبيت؟