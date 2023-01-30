«غرفة التجارة»: إيطاليا من بين أكبر 10 شركاء تجاريين للكويت منذ عقود

(كونا) – قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عمران حيات اليوم الاثنين إن ايطاليا كانت على مدار ثلاثة عقود من بين الشركاء التجاريين العشرة الأوائل للكويت مبينا أن حجم التبادل التجاري بلغ 1.25 مليار دولار عام 2021.

وأضاف حيات لدى استقباله وفدا تجاريا من وكالة ائتمان الصادارت الايطالية وعددا من الشركات المتخصصة بالطاقة والنفط برئاسة السفير الايطالي لدى الكويت كارلو بالدوتشي أن ايطاليا جاءت بالمرتبة الثامنة كأكبر مصدر للكويت وفق آخر الاحصاءات التجارية لعام 2021.

وأوضح أن تجربة الاستثمار الكويتي في ايطاليا تعود لعدة عقود مضت لافتا إلى أن الغرفة سخرت كل الجهود لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين ما يتيح فرصا كبيرة لمعرفة المزيد عن بيئة الأعمال والاستثمار في قطاع النفط والغاز في إيطاليا.

ورأى أن هناك مجالا لتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال الاستفادة من جميع العناصر المتاحة في البلدين إذ تتميز إيطاليا بقطاعات صناعية عدة مثل صناعة السيارات والآلات الثقيلة والصناعات الهندسية والملابس والأزياء والصناعات الغذائية والسياحة وقطاع النفط والغاز.

من جانبه أكد السفير بالدوتشي متانة العلاقات التجارية بين البلدين معتبرا أن الكويت إحدى أهم الشركاء التجاريين لإيطاليا مبينا أن قيمة الصادرات الإيطالية إلى الكويت في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي بلغت نحو 1.86 مليار يورو بنمو 110 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه بينما بلغت قيمة صادرات الكويت إلى إيطاليا خلال الفترة نفسها نحو 350 مليون يورو بنمو 1000 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وأشار إلى أن هناك العديد من الشركات الإيطالية في الكويت التي تعمل في قطاعات مختلفة مثل النفط والغاز والغذاء والصحة وغيرها.

وحضر اللقاء ممثلون عن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ووزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة ومجموعة من الشركات الكويتية.