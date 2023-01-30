قتلى وجرحى في تفجير مسجد بمدينة بيشاور في باكستان

قتل وأصيب العشرات إثر تفجير انتحاري في مسجد بمنطقة «بوليس لاينز» في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.

وذكرت الشرطة أن التفجير الذي نفذه انتحاري كان متواجدا في الصفوف الأولى خلال صلاة الظهر، أسفر عن سقوط 20 قتيلاً و96 جريحاً بين المصلين، وفق وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

وقال المسؤول في الشرطة سيكاندار خان لرويترز: «انهار جزء من المبنى ويعتقد أن الكثيرين تحت الأنقاض».

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الدمار الواسع الذي لحق بالمسجد جراء الانفجار.

وقال مسؤول في مستشفى باكستاني لوكالة «رويترز» إن معظم القتلى في انفجار المسجد من رجال الشرطة.