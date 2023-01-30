دوليات

قطر تعلن تمديد صلاحية «بطاقة هيا» للمشجعين حتى يناير 2024 

منذ 58 دقيقة
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أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن تمديد صلاحية بطاقة هيّا للمشجعين والمنظمين.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم بموجب التمديد السماح لحاملي البطاقة من الزوّار بدخول دولة قطر اعتبارا من تاريخه وحتى 24-1-2024 وفق شروط وضوابط محددة .

وأضافت أن الضوابط تشمل إثبات حجز فندقي مؤكد أو إثبات استضافة الأهل والأصدقاء صادر من منصة هيا ، على أن لا تقل صلاحية الجواز عند الوصول إلى قطر عن 3 أشهر .

وأشارت إلى أنه من بين الضوابط الحصول على تأمين صحي خلال فترة البقاء في الدولة ، وتذكرة سفر (ذهاب وعودة) .

وتتيح بطاقة هيا لحامليها من الزوار وفقاً لهذا التمديد ما يلي :

• استخدام خدمة (هيا معي) للتقديم لثلاثة من أفراد عائلته أو أصدقائه لزيارة الدولة من خلال تطبيق أو منصة هيا .

• الدخول والخروج من وإلى البلاد لسفرات متعددة .

• استخدام البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة .

• لا تتطلب دفع رسوم (مجانية) .

وتنطبق تلك الشروط على كافة حاملي (بطاقة هيا) بفائتها المختلفة والتي كان معمولاً بها خلال بطولة كأس العالم 2022 .

منذ 58 دقيقة
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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