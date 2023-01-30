قطر تعلن تمديد صلاحية «بطاقة هيا» للمشجعين حتى يناير 2024 

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن تمديد صلاحية بطاقة هيّا للمشجعين والمنظمين.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم بموجب التمديد السماح لحاملي البطاقة من الزوّار بدخول دولة قطر اعتبارا من تاريخه وحتى 24-1-2024 وفق شروط وضوابط محددة .

وأضافت أن الضوابط تشمل إثبات حجز فندقي مؤكد أو إثبات استضافة الأهل والأصدقاء صادر من منصة هيا ، على أن لا تقل صلاحية الجواز عند الوصول إلى قطر عن 3 أشهر .

وأشارت إلى أنه من بين الضوابط الحصول على تأمين صحي خلال فترة البقاء في الدولة ، وتذكرة سفر (ذهاب وعودة) .

وتتيح بطاقة هيا لحامليها من الزوار وفقاً لهذا التمديد ما يلي :

• استخدام خدمة (هيا معي) للتقديم لثلاثة من أفراد عائلته أو أصدقائه لزيارة الدولة من خلال تطبيق أو منصة هيا .

• الدخول والخروج من وإلى البلاد لسفرات متعددة .

• استخدام البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة .

• لا تتطلب دفع رسوم (مجانية) .

وتنطبق تلك الشروط على كافة حاملي (بطاقة هيا) بفائتها المختلفة والتي كان معمولاً بها خلال بطولة كأس العالم 2022 .