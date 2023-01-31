إنفوجراف | شركة «تايهان الكويت» تحتفل بوضع حجر الأساس لإنشاء أول مصنع لإنتاج كيبلات الألياف الضوئية في الكويت 

• بالشراكة مع شركة «تايهان كيبل آند سيليوشن» الكورية الجنوبية

• م.عطالله المطيري: المرحلة الأولى للانتاج تبلغ نصف مليون كم فايبر

• حجم الاستثمارات يتراوح ما بين 15 إلى 20 مليون دولار.. وبدء الانتاج خلال 8 أشهر

• الإنتاج سيغطي الطلب المحلي بالكامل والفائض سيخصص للتصدير

• شملان الجحيدلي: الشركة تُعد إضافة كبيرة لقطاع الصناعة الكويتي

• السفير الكوري: سنشارك التكنولوجيا المستخدمة في المشروع مع الجانب الكويتي

احتفلت شركة تايهان الكويت بوضع حجر الأساس لأول مصنع في دول الكويت مختص في صناعة كابلات الألياف الضوئية «Fiber Optic Cable»، وذلك من خلال شراكة مميزة بين مستثمر محلي وشركة «تايهان كيبال اند سيلوشن» الكورية الجنوبية والمتخصصة في صناعة جميع أنواع الكيبلات، بما فيه كيبلات الألياف الضوئية، والتي تمتلك أحد أكبر مصانع الكيبلات في العالم.

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة شركة «تايهان الكويت»، المهندس عطالله المطيري، خلال الاحتفال بوضع حجر الأساس لشركة «تايهان الكويت» لصناعة الألياف الضوئية، الذي يعتبر أول مصنع من نوعه في البلاد، أن المصنع سيقام في المنطقة الصناعية بميناء عبدالله.

وأوضح أن شركة «تايهان الكويت»، هي شركة كويتية تأسست الخامس من يناير لعام 2021، بشراكة كويتية كورية، مبيناً أن المؤسسين هما شركة «تايهان الكويت» بالشركة مع «تايهان كيبل أند سيلوشن» وهي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع كابلات الطاقة والاتصالات.

وأضاف أن الاستثمارات المتوقعة للشركة تتراوح ما بين 15 إلى 20 مليون دولار، وأن الهدف من انشائها هو توطين التكنولوجيا وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وخلق صناعة تصديرية في الكويت، على أن توفر الشركة حلولاً لشبكات نقل المعلومات والاتصالات إلى جانب تصنيع الألياف الضوئية.

وقال المطيري إن الطاقة الانتاجية الأولية للمصنع ستكون 500 ألف كم فايبر، على أن ترتفع إلى مليون كم فايبر، وأشار إلى أن حجم الطلب على كيبلات الفايبر في الكويت يعادل نصف انتاج شركة «تايهان الكويت»، مؤكداً قدرة الشركة على تغطية الطلب المحلي بالكامل وتخصيص الجزء المتبقي من الانتاج للتصدير إلى دول الخليج والعراق وتركيا وإيران وغيرها من دول الجوار.

وأضاف أن الشركة انتهت اليوم من وضع حجر الأساس على أن يتم الاحتفال بانتاج أول كيبل في الكويت بعد 8 أشهر من الآن، عقب استكمال كافة التجهيزات والمعدات اللازمة لتشغيل المصنع.

وقال ممثل وزير التجارة والصناعة المهندس شملان الجحيدلي، نائب المدير العام للتنمية والتراخيص الصناعية بالهيئة العامة للصناعة، إن دخول شركة بحجم شركة تايهان التي تمتلك ثان أكبر مصنع لانتاج الألياف الضوئية في العالم يعد اضافة كبيرة لقطاع الصناعة في الكويت، كما أن تدشين المصنع يكتسب أهمية كبرى لاسيما في ظل انشاء المدن الجديدة والتوسع العمراني وزيادة الاعتماد على الحكومة الإلكترونية حيث من المتوقع تزايد على هذه الكيبلات خلال السنوات القليلة المقبلة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يغطي الانتاج الطلب المحلي على أن يخصص الفائض للتصدير في ظل تنامي استخدام تلك الكيبلات في قطاع الاتصالات والانترنت ونقل البيانات.

وأكد أن دولة الكويت لا تدخر جهداً من خلال الهيئة العامة للصناعة والجهات التابعة لها في دعم الصناعة وتشجيع المصنع الكويتي وتسهيل دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق الكويتي، لاسيما أن الكويت تعد بوابة للعديد من أسواق دول الجوار.

بدوره أكد عضو مجلس الأمة عبدالله الأنبعي، أن وضع حجر الأساس للشركة يُعد اضافة للاقتصاد الوطني من خلال تقديم صناعة نوعية تضاف إلى قطاع الصناعة المحلي.

وبين أن كلمة «صنع في الكويت» تُعد أمراً مهما للاقتصاد الوطني، داعياً إلى تذليل كافة المعوقات أمام هذه الصناعات كونها تشكل اضافة كبيرة للاقتصاد الكويتي وتساهم في توطين صناعات متطورة وزيادة حجم الصادرات وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص وظيفية للشباب اضافة إلى تحسين صورة الاقتصاد الكويتي في الخارج.

من جانبه أكد السفير الكوري لدى الكويت تشونغ بيونغ – ها، أن شركة «تايهان الكويت» لصناعة الألياف الضوئية تجسد العلاقة الجيدة التي تجمع بين الكويت وكوريا على مختلف الأصعدة والمجالات.

وأوضح أن الشركة الجديدة ستقوم بانتاج وتصنيع كيبلات الألياف الضوئية بما يساهم في تلبية الطلب المحلي والتصدير إلى الخارج.

وأشار إلى أن الشراكة تتضمن مشاركة التكنولوجيا والمعرفة من خلال العمل سوياً عبر انتاج وتصنيع الألياف الضوئية، كأحد برامج التعاون الجيدة التي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

ولفت إلى أن المصنع الحالي سيضع أساساً لتعاون بناء وأوسع في المستقبل كما سيمهد الطريق لعقد شراكات صناعية بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

وأشاد بالعلاقات والشراكات الاقتصادية بين كوريا الجنوبية ودولة الكويت حيث تعد كوريا ثاني أكبر مستورد للنفط الكويتي، كما الشركات الكورية في بناء جزء كبير من البنية التحتية والأساسية الكويتية، مؤكداً تطلع بلاده لتوسيع حجم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الكويت في اطار «رؤية كويت جديدة 2025».

من جانبه توقع المهندس فارس العنزي، نائب المدير العام لقطاع خدمات ريادة الأعمال في الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حدوث طلب كبير على الألياف الضوئية في ظل التوجه نحو انشاء المدن الذكية والتوسع في الخدمات الإلكترونية، مؤكداً أن المصنع سيساهم بشكل كبير في تلبية الطلب المحلي وتوجيه الصناعة الكويتية إلى الخارج عبر التصدير إلى العديد من دول المنطقة.

بدوره أكد رئيس اتحاد الصناعات الكويتي، حسين الخرافي، أن وضع حجر الأساس للمصنع يُعد اضافة للصناعة المحلية في ظل ازدياد الطلب هذا النوع من الكيبلات ، كما يساهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة واستقطاب الشركات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة وفق أهداف خطة التنمية التي تسعى الكويت إلى تحقيقها.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الوطنية الكويتية المهندس محمد غازي المطيري، أن دخول صناعة الألياف الضوئية الكويت خطوة مهمة على طريق التنمية الصناعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف أن الشراكة الكويتية – الكورية تعد اضافة لقطاع التصنيع في الكويت من خلال نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة للشباب مما يساهم في دعم خطط التنمية، مبيناً أن اختيار الشريك الكوري يعد اختياراً صائباً في ظل المصداقية والسمعة الجيدة التي تتمتع بها الشركات الكورية الجنوبية في الكويت.