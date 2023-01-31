«الإحصاء»: متوسط الدخل الشهري للأسرة الكويتية بلغ 3994.9 دينار في 2021

• دون احتساب القيمة الإيجارية.. بزيادة 2.2 % مقارنة بمسح عام 2013

• متوسط الدخل الشهري للأسرة غير الكويتية في 2021 بلغ 939.8 دينار

(كونا) – أعلنت المدير العام للادارة المركزية للاحصاء بالإنابة منيه القبندي أن متوسط الدخل الشهري للأسرة الكويتية في عام 2021 دون احتساب القيمة الإيجارية بلغ 3994.9 دينار (نحو 13 آلف دولار) مقارنة بـ 3351.1 دينار (نحو 10.9 ألاف دولار) وبزيادة نسبتها 2.2 في المئة مقارنة في مسح الدخل والانفاق عام 2013.

وقالت القبندي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر (إطلاق نتائج مسح والانفاق والدخل لسنة 2021) أن متوسط الدخل الشهري للأسرة غير الكويتية في عام 2021 دون احتساب القيمة الايجارية بلغ 939.8 دينار (نحو 3 ألاف دولار) مقارنة بـ 1131.5 دينار (نحو 3.7 ألف دولار) وبزيادة نسبتها 2.3 في المئة مقارنة في مسح الدخل والانفاق في عام 2013.

وأضافت أن متوسط الانفاق الشهري للأسرة الكويتية في عام 2021 دون احتساب القيمة الإيجارية بلغ 3296.6 دينار كويتي (نحو 10.8 ألاف دولار أميركي) بزيادة نسبتها 5.6 في المئة مقارنة في مسح الدخل والانفاق في عام 2013 في حين بلغ متوسط الانفاق الشهري للأسرة الكويتية مع احتساب القيمة الإيجارية 4138.8 دينار (نحو 13.5 ألاف دولار).

وأوضحت أن متوسط الانفاق الشهري للأسرة غير الكويتية في عام 2021 دون احتساب القيمة الإيجارية بلغ 1071.3 دينار (نحو 3.5 ألف دولار) بزيادة نسبتها 4.4 في المئة مقارنة في مسح الدخل والانفاق في عام 2013 في حين بلغ متوسط الانفاق الشهري للأسرة الغير كويتية مع احتساب القيمة الإيجارية 1071.3 دينار (نحو 3.5 ألف دولار).

وأشارت إلى أن الإدارة المركزية للاحصاء انتهت من مشروع مسح الدخل والإنفاق الأسري (2019-2021) بالتعاون والشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ولفتت إلى أنه تم تحديد حجم العينة والتي تشمل على عدد 4032 أسرة موزعة على 12 شهر بمعدل 336 أسرة شهريا حيث بلغت نسبة الأسر الكويتية 33.3 في المئة و66.7 في المئة الأسر غير الكويتية موزعة على جميع المحافظات.

وبينت أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الإحصائية وثاني أكبر مشروع لأي جهاز إحصائي مبينة أنه وسيلة من الوسائل الإحصائية الضرورية لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة على أسس علمية حيث يوفر هذا المسح بيانات هامة تخدم أغراض تخطيط برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت أن نتائج مسح الدخل والإنفاق الأسري تستخدم كأساس لوصف وتحليل مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية أهمها توفير قاعدة عريضة من البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والتعرف على السلع والخدمات الاستهلاكية في المجتمع الكويتي بمختلف مستوياته والتعرف على التوزيع النسبي للانفاق.

وأضافت أن من أهم نتائج مسح الدخل والإنفاق الأسري التي تستخدم كأساس لوصف وتحليل مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية وحساب متوسطات دخل الأسر والأفراد حسب مصادر الدخل المختلفة وتقييم مستوى وهيكل واتجاهات الرفاهية الاقتصادية للأسر المعيشية من حيث توزيع الدخل ودراسة العلاقة بين الخصائص السكانية والسكنية للأسر ودخلها من جهة والعلاقة بين إنفاق الأسر ودخلها من جهة أخرى.

وقالت القبندي ان رؤية (كويت 2035) بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار تتطلب وجود جهاز إحصائي وطني يعمل على تعزيز النظام الإحصائي وتحديثه بكافة البيانات المطلوبة ومواكبة أحدث المعايير الإحصائية الدولية.

من جهته قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في تصريح مماثل أن هذا المسح يجمع بين مصادر الدخل التي تناله كل أسرة وأوجه الإنفاق على الأساسيات والكماليات والنقل والسكن وغيرها مبينا أن المسح يعطي تفصيل واسع لكل أوجه الانفاق والدخل.

وأضاف مهدي أن نتائج المسح توفر قاعدة بيانات مبنية على منهجية معتمدة دوليا وإقليميا ما يساعد في استخدامها في صناعة السياسات الاقتصادية موضحا ان نتائج المسح تعتبر مهمة وتلعب دورا كبيرا في وضع الخطط والبرامج والقرارات والتشريعات الخاصة بالخطة الإنمائية لدولة الكويت.

وأشار إلى أن النتائج ستنشر على الموقع الرسمي للادارة المركزية للاحصاء لتكون بياناته متوفرة ومتاحة للجميع سواء الدارسين أو الباحثين أو صناع القرار مؤكدا أن هذه النتائج تعتبر من أهم المشاريع الإحصائية بالكويت.