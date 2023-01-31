اقتصاد

«البيتكوين» تقود أكبر تدفقات نقدية وافدة لمنتجات العملات المشفرة في 6 أشهر

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استقبلت منتجات وصناديق العملات المشفرة أكبر تدفقات نقدية في ستة أشهر خلال الأسبوع الماضي، مع عودة التفاؤل بشأن سوق الأصول الرقمية. 

وكشف التقرير الأسبوعي لشركة «كوين شيرز» لإدارة الأصول الرقمية، أن منتجات العملات المشفرة تلقت 117 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من يناير، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022، ومقابل 36 مليون دولار في الأسبوع السابق له. 

واستحوذت منتجات البيتكوين على معظم التدفقات الوافدة للعملات المشفرة، بعد أن تلقت 115.6 مليون دولار في الأسبوع الماضي. 

ويواصل سعر البيتكوين الارتفاع منذ بداية العام الجاري، حيث صعدت العملة المشفرة بنحو 40%، لتتجه لتسجيل أفضل أداء في شهر يناير منذ عام 2013. 

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الأصول تحت الإدارة للمنتجات الاستثمارية للعملات المشفرة ارتفع 43% من القاع المسجل في نوفمبر الماضي ليصل إلى 28 مليار دولار.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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