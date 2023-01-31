الدولار الأميركي واليورو يستقران أمام الدينار

(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند 305ر0 كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 331ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الاثنين.

وذكر بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني ان سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 44ر0 في المئة لمستوى 376ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 44ر0 في المئة لمستوى 329ر0 دينار فيمااستقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.