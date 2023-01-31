الرئيس الأميركي: لن نرسل مقاتلات «إف – 16» إلى أوكرانيا 

(كونا) – أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين أن بلاده لن ترسل مقاتلات (إف – 16) إلى أوكرانيا التي تلح في طلب المزيد من الأسلحة من حلفائها خاصة الولايات المتحدة.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض إنه ليس متأكدا مما إذا كان سيزور أوروبا الشهر المقبل بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

لكن الرئيس الأمريكي أكد أنه يخطط لزيارة بولندا “إلا أني لا أعرف متى سأزورها”.

وتأتي تصريحات بايدن قبل أقل من شهر على الذكرى السنوية الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي منحتها الولايات المتحدة العديد من حزمات المساعدات الأمنية والعسكرية بينها 31 دبابة من طراز (أبرامز) لدعمها في “الدفاع” عن أراضيها.