اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 4.03 نقطة

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 4.03 نقطة ليبلغ مستوى 7277.29 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.06 في المئة.

وتم تداول 113.11 مليون سهم عبر 8776 صفقة نقدية بقيمة 44.4 مليون دينار «نحو 134.5 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 19.5 نقطة ليبلغ مستوى 5623.36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.35 في المئة من خلال تداول 52.4 مليون سهم عبر 3158 صفقة نقدية بقيمة 8.3 مليون دينار «نحو 25.14 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 1.4 نقطة ليبلغ مستوى 8085.41 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.02 في المئة من خلال تداول 60.6 مليون سهم عبر 5618 صفقة بقيمة 36 مليون دينار «نحو 109 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 12.13 نقطة ليبلغ مستوى 5725.49 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.21 في المئة من خلال تداول 39.5 مليون سهم عبر 1735 صفقة نقدية بقيمة 4.9 مليون دينار «نحو 14.8 مليون دولار».

وكانت شركات «صلبوخ» و«الديرة» و«تحصيلات» و«صكوك» الأكثر ارتفاعا أما شركات «بيتك» و«وطني» و«زين» و«أجيليتي» فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات «بيت الطاقة» و«وثاق» و«سنام» و«أريد»الأكثر انخفاضا. 

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«المركزي»: قراراتنا يتم اتخاذها وسط متابعة حثيثة للتطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية

ديسمبر 26, 2022

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 17.03 نقطة

منذ أسبوعين

عقاريون: «السكني الخاص» سيكون أكثر القطاعات العقارية ركوداً خلال 2023

منذ أسبوعين

جنوح سفينة في قناة السويس.. وقاطرات تحاول تعويمها

منذ 3 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى