بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 4.03 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 4.03 نقطة ليبلغ مستوى 7277.29 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.06 في المئة.

وتم تداول 113.11 مليون سهم عبر 8776 صفقة نقدية بقيمة 44.4 مليون دينار «نحو 134.5 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 19.5 نقطة ليبلغ مستوى 5623.36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.35 في المئة من خلال تداول 52.4 مليون سهم عبر 3158 صفقة نقدية بقيمة 8.3 مليون دينار «نحو 25.14 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 1.4 نقطة ليبلغ مستوى 8085.41 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.02 في المئة من خلال تداول 60.6 مليون سهم عبر 5618 صفقة بقيمة 36 مليون دينار «نحو 109 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 12.13 نقطة ليبلغ مستوى 5725.49 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.21 في المئة من خلال تداول 39.5 مليون سهم عبر 1735 صفقة نقدية بقيمة 4.9 مليون دينار «نحو 14.8 مليون دولار».

وكانت شركات «صلبوخ» و«الديرة» و«تحصيلات» و«صكوك» الأكثر ارتفاعا أما شركات «بيتك» و«وطني» و«زين» و«أجيليتي» فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات «بيت الطاقة» و«وثاق» و«سنام» و«أريد»الأكثر انخفاضا.