«ستاندرد آند بورز»: نمو الإقراض في دول الخليج سيتراجع.. خلال 2023

توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز تراجع نمو الإقراض في دول الخليج العربي خلال 2023، بسبب سياسات التشديد المالي ورفع الفائدة، بالإضافة إلى توقعات تراجع أسعار النفط.

وأشار تقرير للوكالة، الثلاثاء، إلى أن نمو الإقراض في البنوك الخليجية الكبرى سيتراجع مع توقعاتها بوصول أسعار برميل برنت إلى 90 دولارًا في 2023 و80 دولارًا في 2024، وذلك على الرغم من رفع قيود كوفيد-19 في الصين.

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن القطاع المصرفي في السعودية سيقود نمو الائتمان في المنطقة بنسبة 72% خلال العام الحالي، إذ تسعى المملكة لتنويع مصادر دخلها بعيدًا عن النفط ضمن رؤية 2030.