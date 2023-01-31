صادرات النفط الكويتي لليابان ترتفع بنسبة 19.4 % في ديسمبر الماضي

(كونا) – أظهرت بيانات حكومية يابانية أن صادرات الكويت من النفط الخام لليابان قفزت في ديسمبر الماضي بنسبة 19.4 بالمئة عن ديسمبر 2021 لتصل إلى 8.11 مليون برميل ما يعادل 262 ألف برميل يوميا في أول زيادة منذ أربعة أشهر.

وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن الكويت وهي ثالث مزود للنفط لليابان قدمت 8.8 بالمئة من إجمالي واردات اليابان من النفط مقارنة بـ 7.4 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي.

وبلغت صادرات النفط الخام الكويتي لليابان 221 ألف برميل يوميا في العام الماضي بزيادة 5.9 بالمئة عن عام 2021 مشكلة 18.1 بالمئة من واردات اليابان من النفط.

وانخفض إجمالي واردات النفط اليابانية في ديسمبر الماضي للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.96 مليون برميل يوميا.

وشكلت الشحنات من الشرق الأوسط 93.2 بالمئة من الإجمالي بانخفاض 2.0 نقطة مئوية عن العام الماضي.

واحتلت المملكة العربية السعودية الصدارة رغم انخفاض وارداتها إلى اليابان بنسبة 5.6 بالمئة عن العام الماضي لتبلغ 1.21 مليون برميل يوميا تليها الإمارات العربية المتحدة بـ 1.08 مليون برميل يوميا بانخفاض بلغ 7.1 بالمئة.

وجاءت قطر في المرتبة الرابعة بـ 127 ألف برميل يوميا تليها الولايات المتحدة بـ 119 ألف برميل يوميا.

وارتفعت واردات النفط الخام اليابانية في عام 2022 بنسبة 9.7 بالمئة ما يعادل 2.73 مليون برميل يوميا.

وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية.