صندوق الثروة النرويجي يخسر 164 مليار دولار في 2022

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي عن خسارة قياسية بحوالي 164 مليار دولار لهذا العام، وهي الأكبر منذ الأزمة المالية في عام 2008.

وذكر الصندوق، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن عائد الاستثمار للصندوق بلغ سالب 14.1 في المائة للعام 2022، منهيا بذلك أرباحا متصاعدة استمرت ثلاثة أعوام.

وقال نيكولاي تانجين الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمارات: «تأثرت الأسواق في أوروبا سلبا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة، وهو أمر غير معتاد».

وتبلغ قيمة صندوق الثروة السيادي النرويجي 1.2 تريليون دولار، وتعتمد عائداته بشكل كبير على تحركات السوق، ويدير أيضا الثروة الأحفورية في النرويج.