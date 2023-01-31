اقتصاد

صندوق الثروة النرويجي يخسر 164 مليار دولار في 2022

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي عن خسارة قياسية بحوالي 164 مليار دولار لهذا العام، وهي الأكبر منذ الأزمة المالية في عام 2008.
وذكر الصندوق، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن عائد الاستثمار للصندوق بلغ سالب 14.1 في المائة للعام 2022، منهيا بذلك أرباحا متصاعدة استمرت ثلاثة أعوام.
وقال نيكولاي تانجين الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمارات: «تأثرت الأسواق في أوروبا سلبا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة، وهو أمر غير معتاد».
وتبلغ قيمة صندوق الثروة السيادي النرويجي 1.2 تريليون دولار، وتعتمد عائداته بشكل كبير على تحركات السوق، ويدير أيضا الثروة الأحفورية في النرويج.

منذ 3 ساعات
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

البنك الدولي يخفض توقعات النمو في شرق آسيا خلال 2022 

سبتمبر 27, 2022

«البيتكوين» تقود أكبر تدفقات نقدية وافدة لمنتجات العملات المشفرة في 6 أشهر

منذ 14 ساعة

فرنسا تعتزم اقتراض 270 مليار يورو ضمن ميزانية 2023 لتسجل أعلى نسبة اقتراض في تاريخها 

ديسمبر 7, 2022

وزير الطاقة السعودي: المملكة والإمارات «توأم» طاقة المستقبل

أكتوبر 31, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى