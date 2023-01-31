مجلس الأمة

عالية الخالد تسأل وزيرة الأشغال عن نفق دروازة العبدالرزاق

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة

وجّهت النائب عالية الخالد سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، د. أماني بوقماز بشأن نفق دروازة العبدالرزاق.

ونصّ السؤال على ما يلي:

ظل العمل في نفق «دروازة العبدالرزاق» متوقفاً لمدة طويلة على الرغم من تدخل الجهات الحكومية ومجلس الوزراء، وموقعه الحيوي والتاريخي ووجوده في قلب منطقة العاصمة، وفي منطقة الازدحام المروري والأنشطة التجارية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- صورة ضوئية من جميع الدراسات والتقارير الخاصة بالنفق المعمارية والإنشائية، والملاحظات التي أدت إلى إغلاقه وتوقف العمل فيه.

2- صورة ضوئية من محاضر التحقيق الخاصة بتوقف المشروع -إن وجدت-، وأسباب التوقف، وهل توجد مشاكل تتعلق بالإنشاءات وأنظمة السلامة؟ كما يرجى تزويدي بالمحاضر أو التحقيقات التي أدت إلى التوقف.

3-هل توجد أي دراسات أو توصيات خاصة ببعض الجهات عرضت على لجنة الخدمات الحكومية في مجلس الوزراء حول نفق الدروازة؟ إن كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.

4- ما التكلفة المالية للدراسات والمناقصة الخاصة بنفق الدروازة والتصورات المستقبلية؟

منذ 3 ساعات
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2022 عن الدائرة الثانية

سبتمبر 30, 2022

مجلس الأمة ينظر في جلسته غداً شراء القروض وإسقاط فوائدها عن المواطنين

منذ 3 أسابيع

السعدون يهنئ رئيس مجلس الشورى السعودي بالذكرى الثامنة لتولي خادم الحرمين الحكم

أكتوبر 27, 2022

لافي السبيعي: الصمت الانتخابي يومي الأربعاء والخميس المقبلين

سبتمبر 25, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى