اقتصاد

«مؤسسة البترول» تعلن أسعار الغاز المسال لشهر فبراير المقبل

منذ 9 دقائق
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(كونا) – أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الثلاثاء الأسعار الجديدة لغاز البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) لشهر فبراير المقبل.

وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطن المتري الواحد من غاز (البروبان) سيباع ب 790 دولاراً أمريكيا خلال فبراير المقبل كما سيباع الطن المتري الواحد من غاز (البيوتان) بـ 790 دولارا.

ويستخدم غازا البترول المسال (البروبان) و(البيوتان) في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود الطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات.

وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى. 

منذ 9 دقائق
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صورة studiopress

studiopress

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