10 نواب يتقدمون بطلب لعقد جلسة خاصة في 9 فبراير لمناقشة «ظاهرة الغش»

تقدم 10 نواب، اليوم الثلاثاء هم، د.حمد المطر، د.عادل الدمخي، مهلهل المضف، فارس العتيبي، سعود العصفور، أسامة الشاهين، أسامة الزيد، عبدالله فهاد، د.فلاح الهاجري، ود.خليل آبل، بطلب لعقد جلسة برلمانية خاصة، في التاسع من فبراير المقبل، لمناقشة ظاهرة الغش في المدارس وتسريب الاختبارات الدراسية والتي باتت تؤرق المجتمع بصورة يتعين معها أن ندق ناقوس الخطر، وذلك للنظر في:

1- استطلاع سياسة الحكومة تجاه محاربة ظاهرة الغش في المدارس، على أن تقدم الحكومة خلال الجلسة بيانات وافية متضمنة عدد حالات الغش وحالات تسريب الاختبارات خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأسباب ذلك، وما اتخذته الوزارة من إجراءات لمواجهة ذلك.

2- الوقوف على مدى حقيقة قيام بعض المدارس الخاصة بمساعدة الطلبة في الاختبارات لتحسين ورفع النتائج بها، وهو ما لا يعكس صدقا حقيقة المستوى العلمي للطلبة.

3- مناقشة الاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب د. عبد الكريم الكندري بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والاختبارات، والنظرفي إقراره بالمداولتين، على أن يكون تقرير اللجنة التعليمية منجزا قبل موعد الجلسة.

4- إعادة تكليف اللجنة التعليمية في ضوء ما ستخرج به الجلسة من نتائج وما سيبديه الأعضاء من ملاحظات باستمرار نظر الموضوع، مع إلزام وزارة التربية متمثلة في وزيرها بضرورة التعاون مع اللجنة وحضور اجتماعاتها وتزويدها بكل ما ستطلبه من بيانات».