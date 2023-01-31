4 لجان برلمانية تجتمع اليوم الثلاثاء

تعقد 4 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتستكمل لجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر، مناقشة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر.

ويحضر الاجتماع د. شمايل أحمد الخالد الصباح، ومنى عبد العزيز العتيقي.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2023/2024، بحضور ممثلين عن وزارة المالية ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط واللجنة العليا المسؤولة عن تكلفة سعر البرميل وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.

وتنظر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً ) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.

وتناقش لجنة شؤون النفط والطاقة استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية والمقترحات التي من شأنها التوسع بالصناعات النفطية بما يسهم في التنويع الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للدولة وخلق الاستثمارات الأجنبية.

ويحضر اللقاء ممثلون عن مؤسسة البترول الكويتية وعدد من ذوي الخبرة في القطاع النفطي.