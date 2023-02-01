اقتصاد

«أوبك+» تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير.. حتى نهاية 2023

منذ 3 ساعات
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أعلنت اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة «أوبك» وحلفاؤها عن التزام الدول الأعضاء، الإبقاء على اتفاق خفض الإنتاج الحالي دون تغيير حتى نهاية 2023.
واتفقت «أوبك+» على خفض إنتاجها المستهدف بواقع مليوني برميل يومياً، أي نحو 2% من الطلب العالمي، بدءاً من نوفمبر الماضي وحتى نهاية 2023 لدعم السوق.
وعُقد الاجتماع الـ47 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة «JMMC» عبر الفيديو كونفرانس اليوم الأربعاء.
وقالت أوبك في بيان، إن اللجنة استعرضت بيانات إنتاج النفط الخام لشهري نوفمبر وديسمبر 2022 ولاحظت الالتزام الكلي لدول أوبك والأعضاء من خارجها لإعلان التعاون.
ومن المقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة «48» في 3 أبريل 2023.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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