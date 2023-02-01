إنفوجراف | الكويت تستضيف الدورة الـ 14 لبرنامج «هارفارد» لتطوير قيادات البنوك الخليجية

(كونا) – أعلن محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون اليوم الأربعاء استضافة الكويت للدورة ال 14 من برنامج كلية هارفارد لادارة الأعمال لتطوير القياديات التنفيذية في البنوك والمؤسسات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال الهارون وهو أيضا رئيس مجلس ادارة معهد الدراسات المصرفية إن البرنامج يستهدف فئة التنفيذين من مستوى مدير إدارة أو ما يعادله ويعقد على مدى ستة أيام من 11 إلى 16 مارس المقبل ويحصل المشاركون بنهاية البرنامج على شهادة حضور من كلية هارفارد لإدارة الأعمال.

وأضاف أن البرنامج الذي يقدمه المعهد ضمن مبادرة (كفاءة) بالتعاون مع البنوك الكويتية يتناسب مع احتياجات القطاعين المصرفي والمالي مبينا أن برنامج العام الحالي يحمل عنوان (القيادة الاستراتيجية في عالم متغير).

وأوضح أن البرنامج يتكون من محورين هما (الاستراتيجية المالية) و(القيادة) إذ سيتم التركيز على الدور الحاسم للقيادة والإدارة في صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات المالية والفنية والقيادية لمواجهة التحديات وما يتطلبه التحول الرقمي في القطاع المالي من مهارات وتقنيات إدارية وقيادية مختلفة.

وذكر أنه سيتم استخدام الدراسات للحالات العملية بموضوع البرنامج وذات العلاقة بالقطاع المصرفي والمالي بهدف تقديم مجموعة من التجارب العملية تسهم في تعزيز القدرات التحليلية لدى المشاركين وتزويدهم بالأدوات التي ستؤثر على الأداء والابتكار والثقافة المؤسسية.

وبين الهارون أن التعاون مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال بدأ منذ عام 2009 إذ قدم البرنامج لأول مرة في الكويت عام 2010 مؤكدا أهميته باعتباره أول برنامج خاص تقدمه (هارفارد) على مستوى دول مجلس التعاون.

وأفاد بأن البرنامج يعقد بالتناوب كل عام في إحدى دول مجلس التعاون وعقدت الدورة ال13 العام الماضي من خلال التدريب الافتراضي في حين يعقد حضوريا في الكويت هذا العام مؤكدا حرص (المركزي) على الاستمرار بتقديمه مع العمل على تطويره بما يتناسب مع التغيرات المتسارعة في مجال الأعمال.

وقال إن العمل على تطوير أداء الكوادر الوطنية مستمر وعلى رأس الأولويات الاستراتيجية لبنك الكويت المركزي نظرا لما لهذه الفئة من أهمية في تحقيق التطور المستدام للقطاع المصرفي والمالي.