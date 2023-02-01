الأربش: قرار حظر المشغولات الذهبية المختومة بالدمغة القديمة يُعطّل السوق ويسبب الفوضى 

• هناك أكثر من 200 طن من الذهب.. من يُعوض التجار عن رسوم المصنعية؟

• إعادة ختم المشغولات الذهبية بالأختام الجديدة سيستغرق عدة سنوات

• محلات تتجه نحو الإغلاق لعدم القدرة على تحمل الخسائر

() – أكد عضو الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات عدنان عيسى الأربش أن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 114 لسنة 2021 والمعدل بالقرار رقم 216 لسنة 2021 والذي تنص المادة الخماسة منه على حظر تداول المشغولات المدموغة بشعارات الدمغة السابقة في السوق المحلي منذ 31 ديسمير 2022 يعرض شريحة كبيرة من المواطنين وأعمالهم لأضرار جسيمة ، ما سينعكس سلباً على سوق الذهب الكويتي والاقتصاد الوطني .

وأوضح الأربش في تصريح خاص لشبكة «» الإعلامية أن المهلة التي منحتها وزارة التجارة لتصريف الذهب المدموغ بالأختام القديمة لم تكن كافية ، في ظل تراكم كميات كبيرة من المعدن الأصفر في السوق الكويتي والتي قد يحتاج تصريفها إلى سنوات عديدة ، حيث يتواجد نحو 200 طن من الذهب حالياً في السوق تتوزع حيازتها ما بين التجار والمواطنين .

وأضاف أن وزارة التجارة لا تطبق سياسة الباب المفتوح في التعامل مع المواطنين ، حيث رفضت الوزارة مناشدات ومطالبات الاتحاد الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات للاستماع إلى مطالبه ورؤيته لمعالجة الأمر الذي يؤثر على سمعة سوق الذهب الكويتي في منطقة الخليج والخارج .

واستغرب قرار الوزارة بمنع التجار من عرض وتداول الذهب المتوفر لديهم ، موضحاً أن التجار صرفوا مبالغ مالية (رسوم مصنعية) على الذهب لتحويله من خام إلى مشغولات ذهبية ، متسائلاً في الوقت ذاته كيف للوزارة أن تمنع التاجر من بيع بضاعة مملوكة له قانوناً ، ومن يعوض التجار عن الخسائر المالية وحالة التخبط الحالية التي يشهدها سوق الذهب في الكويت .

وأشار إلى أن المبررات التي ساقتها وزارة التجارة حول قرارها الأخير تعد مبررات مغلوطة وغير موضوعية ، حيث ادعت الوزارة أن قرار منع تداول الذهب بالاختام القديمة يأتي في إطار جهودها لمكافحة غسيل الأموال ، مبيناً أن تجار الذهب يخضعون لكافة الأحكام الرقابية في دولة الكويت بداية من إجراءات استخراج التراخيص وصولاً إلى الميزانية ، كما أن تجارة الذهب تخضع لجميع أحكام مظلة مكافحة غسيل الأموال .

ولفت إلى عدم قدرة وزارة التجارة على ختم المشغولات الذهبية القديمة بالاختام الجديدة ، مبيناً أن الأمر قد يحتاج إلى سنوات للانتهاء من ختم كافة المشغولات الموجودة حالياً بالسوق ، حيث لم تتسلم الوزارة سوى نحو 10 في المئة فقط من إجمالي المشغولات التي يجب إعادة ختمها ، ما يعرض أعمال ومصالح المواطنين للتعطيل ، ويؤثر على عمل السوق بشكل عام .

وقال إن العديد من المحلات والمتاجر تتجه نحو الإغلاق في ظل عدم القدرة على العمل في ظل هذا القرار ، مخاطباً المسؤولين في وزارة التجارة : كيف تمنع التجار من بيع الذهب المختوم بالأختام القديمة ، وفي نفس الوقت تلزم التاجر بشرائه من المستهلك وإلا الوقوع تحت طائلة القانون ؟!

وطالب الأربش باسم الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات وزارة التجارة والصناعة بإلغاء المادة الخامسة من القرار بشكل فوري ، وفتح قنوات اتصال مع الاتحاد والتجار والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء بتعميم سياسة الباب المفتوح والاستماع لمطالب المواطنين بهدف حل الأزمة وإنهاء التخبط والفوضى التي يتعرض لها سوق الذهب الكويتي ، مشدداً على ان إصرار الوزارة على المضي قدماً في تنفيذ القرار قد يعرضها لدفع تعويضات مليونية ، في ظل عزم المتضررين من القرار على رفع دعاوى قضائية على وزارة التجارة والصناعة بسبب الضرر الاقتصادي والمادي الواقع عليهم .