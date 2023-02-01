اقتصاد

الدولار الأميركي واليورو يستقران أمام الدينار

منذ 5 ساعات
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند 0.305 كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.331 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء.

وذكر بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، ان سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.20 في المئة لمستوى 0.375 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.97 في المئة لمستوى 0.333 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ 5 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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