السعودية وعمان توقعان 13 مذكرة تفاهم بين القطاعين الحكومي والخاص

(كونا) – وقعت السعودية وعمان 13 مذكرة تفاهم استثمارية بين القطاعين الخاص والحكومي من الجانبين في مجالات متعددة تجاوزت قيمتها مليار ريال (نحو 266 مليون دولار).

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى (السعودي العماني) المنعقد اليوم الأربعاء في (الرياض) بنسخته الأولى تحت شعار (شراكة وتكامل).

وجاءت مذكرات التفاهم في مجالات عدة منها تخزين النفط والبتروكماويات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والاستثمار التعديني واللوجستيات والنقل وريادة الأعمال وأتمتة الأبحاث والتطوير والابتكار والثروة السمكية ودعم الصناعات البحرية والسياحة والسفر ومشاريع الطاقة الشمسية.

كما جرى خلال المنتدى جلسات ولقاءات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات السعودية والعمانية لبحث أوجه التعاون وفرص الاستثمار.

وأكد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى حرص المملكة على تعزيز وتطوير العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع عمان كونها شريك مهم ومؤثر في نجاح هذه العلاقة واستدامتها.

وأشار الوزير الفالح إلى أن الروابط المتينة التي تجمع البلدين دفعت قيادة الشعبين نحو تحقيق التكامل التنموي وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040 مشددا على سعيهم كمسؤولين في الجانبين على تحقيقها بتمكين القطاع الخاص والشركات وتسهيل ممارسة الأعمال وإزالة التحديات كافة لإيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية.

وأكد الفالح أهمية وحيوية القطاع الخاص ودوره الفاعل لدفع عجلة التنمية في البلدين ومساهمته في تفعيل الشراكة السعودية والعمانية ومساهمته الكبيرة في إنجاح المنتدى والمعرض من خلال طرح الأفكار والإبداعية لتطوير الاستثمار والتجارة.

من جانبه قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس اليوسف إن المنتدى يترجم متانة العلاقة بين البلدين في الأصعدة كافة ودورها في تفعيل الشراكة في القطاعات ذات الأولوية لدفع استدامة الاقتصاد ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والربط بين الصناعات وبالتحديد الثورة الصناعية الرابعة.

واستعرض المنتدى رؤيتي البلدين (استثمر في السعودية) و(استثمر في عمان) إضافة إلى عرض الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في عمان كما عقد خلاله ثلاث جلسات حوارية تناولت فرص الاستثمار في مجالات (التكامل في الطاقة المتجددة) و(تكامل سلاسل الامداد) و(السياحة والتطوير العقاري) بهدف زيادة الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص السعودي والعماني.

ويتضمن المنتدى ‎أربع ورش عمل تتناول موضوعات مختلفة يقدمها مسؤولون ‏وخبراء ومتخصصون ورواد أعمال من الجانبين تتناول الامتياز التجاري والتكامل اللوجستي والمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة إضافة إلى استعراض قصص نجاح المؤسسات والمنشآت الصغيرة في البلدين.

ويصاحب المنتدى معرض (الصناعات السعودي العماني) بمشاركة 300 شركة سعودية وعمانية في قطاعات متعددة كالبتروكيماويات والصناعات التحويلية والصحية والخدمات اللوجستية وقطاع الغذاء والأزياء والمجوهرات والحلي والتقني والمصرفي والتأمين.