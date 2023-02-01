بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 30.04 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 30.04 نقطة ليبلغ مستوى 7307.33 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.41 في المئة.

وتم تداول 132.2 مليون سهم عبر 8559 صفقة نقدية بقيمة 35.7 مليون دينار «نحو 108.17 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي تسعة نقاط ليبلغ مستوى 5614.36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.16 في المئة من خلال تداول 75.1 مليون سهم عبر 3828 صفقة نقدية بقيمة 9.2 مليون دينار «نحو 27.8 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الأول 45.01 نقطة ليبلغ مستوى 8130.42 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.56 في المئة من خلال تداول 57 مليون سهم عبر 4731 صفقة بقيمة 26.5 مليون دينار «نحو 80.2 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 15.8 نقطة ليبلغ مستوى 5709.65 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.28 في المئة من خلال تداول 57 مليون سهم عبر 2272 صفقة نقدية بقيمة سبعة ملايين دينار «نحو 21.2 مليون دولار».

وكانت شركات «وربة كبيتل» و«سنام» و«وثاق» و«أريد» الأكثر ارتفاعا أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«وطني» و«زين» فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات «بيت الطاقة» و«الخليجي» و«مراكز» و«تحصيلات»الأكثر انخفاضا.