اقتصاد

تراجع طفيف لأسعار الذهب مع ترقب قرار الفائدة الأميركية

منذ 6 ساعات
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تراجعت أسعار الذهب بصورة طفيفة في تعاملات الأربعاء مع ترقب نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات بإبطاء وتيرة رفع الفائدة. 

وتترقب الأسواق قرار الفائدة الأميركية لاحقًا اليوم مع توقعات برفعها 25 نقطة أساس، كما تتوجه الأنظار أيضًا نحو المؤتمر الصحفي لرئيس البنك «جيروم باول» عقب انتهاء الاجتماع. 

كما ستصدر اليوم بيانات «إيه دي بي» للوظائف في القطاع الخاص الأمريكي مع توقعات بإضافة 176 ألف وظيفة، إلى جانب قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي «آي إس إم». 

وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل بنسبة طفيفة 0.12% أو 2.4 دولار عند 1942.9 دولار للأوقية، في تمام الساعة  02:17 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما استقر سعر التسليم الفوري عند 1929.14 دولار للأوقية. 

وتراجعت كل من العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 1.24% إلى 23.54 دولار للأوقية، والسعر الفوري للبلاتين بنسبة 0.4% عند 1010.4 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.85% عند 1663.51 دولار.    

منذ 6 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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