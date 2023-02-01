قادة «الأوروبي» وأوكرانيا يناقشون خطة كييف للسلام مع روسيا.. الجمعة

(كونا) – قال مسؤول أوروبي رفيع إن قادة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا سيبحثون الخطة الأوكرانية للسلام مع روسيا في قمتهم المرتقبة بعد غد الجمعة وهي الأولى منذ نشوب الحرب بين الجارتين قبل نحو عام.

وأضاف المسؤول الذي تحدث للصحفيين اليوم الأربعاء في بروكسل شريطة حجب هويته أن محور مباحثات القمة ستكون خطة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي المكونة من 10 نقاط التي طرحها في نوفمبر الماضي «من أجل سلام عادل يحترم سيادة وسلامة أوكرانيا».

وسيلتقي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع زيلينسكي في القمة الـ24 بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا وأول قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا منذ بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وغدا تقود فون دير لاين عددا من مفوضي الاتحاد الأوروبي في اجتماع مع مسؤولي الحكومة الأوكرانية. ولم يعلن عن مكان الاجتماعات لأسباب أمنية لكن يعتقد على نطاق واسع أنها ستكون في كييف.

وأعلن زيلينسكي لأول مرة عن خطته للسلام في نوفمبر الماضي وتشمل استعادة وحدة أراضي أوكرانيا وانسحاب القوات الروسية ووقف القتال واستعادة حدود الدولة الأوكرانية مع روسيا. لكن روسيا رفضت بشكل قاطع مبادرة السلام الأوكرانية.

كما ستناقش القمة المسار الأوروبي لأوكرانيا والعضوية في الاتحاد الأوروبي والرد الأوروبي على الحرب الروسية على أوكرانيا والتعاون في إعادة الإعمار والطاقة والتواصل والأمن الغذائي العالمي.

وتقدمت أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في فبراير 2022 وحصلت على وضع مرشح الاتحاد الأوروبي في يونيو.

وسيعلن الاتحاد الأوروبي في القمة زيادة في عدد القوات الأوكرانية التي يهدف إلى تدريبها إلى 30 ألف جندي.

ووضع الاتحاد الأوروبي برنامجا للقوات الأوكرانية في نوفمبر بهدف أولي هو تدريب 15 ألفا.

وستناقش القمة إمكانية استخدام 300 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار أوكرانيا.

كما سيناقشون الجولة العاشرة من العقوبات على روسيا المتوقع إعلانها في 24 فبراير الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا.