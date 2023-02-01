اقتصاد

لبنان يخفّض سعر صرف الليرة بنسبة 90%

منذ 3 ساعات
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أعلن مصرف لبنان المركزي تغيير سعر الصرف الرسمي لليرة بدءاً من الأول من فبراير الجاري، ليصبح الدولار الأميركي الواحد بقيمة 15 ألف ليرة من 1507 ليرات، بتخفيض تصل نسبته إلى 90 في المئة، وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي 57 ألف ليرة في السوق الموازية يوم الثلاثاء.

وقال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، إن التخفيض سيسهم في هبوط رؤوس أموال المؤسسات المالية في البلاد، التي تعاني أزمة اقتصادية طاحنة منذ عام 2019.

وأوضح سلامة أن تغيير سعر الصرف يستهدف توحيد أسعار صرف الدولار في لبنان، ويتماشى مع مسودة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي حدد شروطاً لتقديم خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وأضاف أن مصرف لبنان سيمنح البنوك اللبنانية مهلة خمس سنوات لتعويض الخسائر الناجمة عن تخفيض العملة.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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