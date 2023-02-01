وفيات في حريق مستشفى بالقاهرة

تسبب حريق اندلع في مستشفى النور المحمدي في العاصمة المصرية القاهرة في مصرع 3 أشخاص وعدة إصابات.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المعاينة الأولية للحريق الذي اندلع في المستشفى الخيري بمنطقة المطرية، كشفت عن حالات الوفاة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مستشفى النور المحمدي بدائرة قسم شرطة المطرية وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وجرت عملية إخماد الحريق.