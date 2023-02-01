مجلس الأمة

3 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها.. اليوم

منذ 6 ساعات
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تعقد 3 لجان اجتماعاتها اليوم الأربعاء لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتستكمل لجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر، مناقشة التحقيق في العقدين، بحضور شمايل أحمد الخالد الصباح.

وتواصل لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية، مناقشة التجاوزات في تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية سواء باستغلالها في غير ما خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها.

ويحضر الاجتماع المختصون من إدارة الفتوى والتشريع والمختصون من الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والفريق الفني من ديوان المحاسبة المختص بإعداد التقرير الخاص حول مخالفات وشبهات تخصيص القسائم الصناعية والحرفية والخدمية.

وتناقش لجنة الإسكان والعقار الاقتراح بقانون بتنظيم الوكالات العقارية، والاقتراحين بقانونين بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن كل من وزارة المالية ووزارة العدل والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة.

منذ 6 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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