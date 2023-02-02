إيران: التحقيقات تشير إلى مسؤولية إسرائيل عن هجوم أصفهان

قال مبعوث طهران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني اليوم الخميس: إن «التحقيقات الأولية تشير إلى مسؤولية إسرائيل عن الهجوم بطائرات مسيرة على منشأة عسكرية في أصفهان»، حسب ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

وأضاف حسب ما نقلت عنه الوكالة شبه الرسمية، أن «هذا الفعل الذي ارتكبته إسرائيل يتعارض مع القانون الدولي ونحن ندينه».

وكانت إيران اتهمت أمس الأربعاء جهاز أمن «أجنبي» وفصائل كردية «معادية لطهران» بالتورط في الهجوم، وأفادت وكالة نور الإيرانية شبه الرسمية، أن الأجزاء والمتفجرات التي استخدمت في هجوم بطائرة مسيرة على مصنع عسكري في محافظة أصفهان، تم نقلها إلى البلاد من قبل مجموعات كردية «معادية» متمركزة في إقليم كردستان العراق.

وقالت الوكالة التابعة للأمن القومي الأعلى الإيراني، عن مصادر لم تسمها إن المجموعات نقلت أجزاء من المركبات الجوية الصغيرة والمتفجرات التي استخدمت في هجوم السبت الماضي عبر الحدود الشمالية الغربية بأمر من المخابرات الأجنبية إلى ورشة عمل في مدينة حدودية، لاستخدامها لأغراض التخريب من قبل قوات مدربة.

وفي أغسطس 2022، ضبطت وزارة الاستخبارات الإيرانية مجموعة «إرهابية» من «أفراد أكراد معارضين»، كانت إسرائيل قد استعانت بهم لتفجير منشأة صناعية في أصفهان، حسب ما ذكرت الوكالة.

ومن جهتها، تمتنع إسرائيل عن نفي أو تأكيد قصفها بالطائرات المسيرة منشأة عسكرية في أصفهان بإيران، في ظل تأكيد مصادر أميركية لصحيفة «نيويورك تايمز»، الإثنين الماضي، أن الموساد الإسرائيلي هو من نفذ القصف الجوي ضد إيران.

كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وأشخاص مطلعين على العملية، أن إسرائيل مسؤولة عن هجوم بطائرة بدون طيار على أحد مجمعات ورش العمل التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان.