الإمارات.. بيع أغلى شقة في تاريخ دبي بـ410 ملايين درهم

أظهرت بيانات التصرفات العقارية اليوم لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجيل صفقة بيع لشقة بقيمة 410 ملايين درهم، لتكون بذلك أكبر صفقة بيع لشقة سكنية في تاريخ السوق العقاري بالإمارة.

وتم بيع الشقة في مشروع برج بولغري لايتهاس دبي الفاخر الذي تطوره شركة مراس التابعة لدبي القابضة في جزيرة جميرا باي، وفقاً لصحيفة «البيان» الإماراتية.

وتبلغ مساحة الشقة 38970 قدماً مربعاً وتضم 9 غرف، وبذلك يصل سعر القدم المربع إلى 10521 درهما للقدم المربع.

واستحوذ المشروع على أكبر صفقات بيع الشقق في دبي الشهر الماضي إذ شهد بيع 8 شقق في يناير بقيمة اجمالية بلغت 656 مليون درهم شملت شقة بقيمة 119 مليوناً، بالإضافة إلى شقة أخرى بيعت بـ116 مليون درهم.