الاتحاد الأوروبي: حزمة العقوبات العاشرة على روسيا ستفرض في 24 فبراير الجاري ذكرى حرب أوكرانيا

(كونا) – أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، أنه سيفرض الحزمة العاشرة من عقوباته على روسيا في 24 فبراير الجاري موعد الذكرى السنوية الأولى لحربها على أوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي توعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين روسيا بدفع «ثمن الدمار الذي تسببت فيه» وأنه سيتعين عليها المساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا.

وقالت إن سقف سعر النفط الخام يكلف روسيا حوالي 160 مليون يورو (6ر174 مليون دولار) يوميا «وبحلول 24 فبراير أي بمرور عام واحد بالضبط على بدء الغزو نهدف إلى تطبيق الحزمة العاشرة من العقوبات».

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مجموعة السبع الصناعية سيضع حدا أقصى لسعر المنتجات البترولية الروسية وسبل الوصول للأصول الروسية لصالح أوكرانيا.

كانت فون دير لاين مع 15 مفوضا أوروبيا قد التقت في كييف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ومن جانبه قال زيلينسكي في المؤتمر الصحفي ذاته إن القرارات التي ستتخذ في زيارة فون دير لاين التي تستمر يومين « تعزز أوروبا بأكملها» واصفها الزيارة بأنها «يومان مهمان من التكامل الأوروبي في أوكرانيا» التي تستضيف عاصمتها كييف غدا قمة الاتحاد الأوروبي – أوكرانيا.

ودعا زبلينسكي إلى ما أسماه الحد من قدرة روسيا على الالتفاف على العقوبات وشجع على فرض حزم جديدة من العقوبات على موسكو. وتابع «نرى الآن أن وتيرة العقوبات في أوروبا قد تباطأت قليلا الأمر يستحق».

كما أشار إلى أن البرنامج المشترك مع المفوضية الأوروبية لترشيد استهلاك الطاقة في أوكرانيا يجري بفاعلية مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم أكثر من خمسة ملايين مصباح ليد لأوكرانيا مجانا.