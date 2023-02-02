«الاستثمار الأوروبي»: تمويل مشروعات الطاقة المستدامة يسجل مستوى قياسيا بالاتحاد الأوروبي في 2022

(كونا) – أعلنت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي اليوم الخميس أن إجمالي عمليات التمويل التي وقعتها لمشروعات الطاقة المستدامة داخل الاتحاد الأوروبي العام الماضي 2022 بلغ 06ر17 مليار يورو (نحو 3ر19 مليار دولار) مسجلا بذلك مستوى قياسيا جديدا.

وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير في مؤتمر صحفي في بروكسل بمناسبة إصدار التقرير السنوي للمجموعة إن ذلك يأتي من إجمالي التمويل الذي وقعته المجموعة العام الماضي والبالغ 5ر72 مليار يورو (نحو 6ر79 مليار دولار) مضيفا «لقد أوفينا بوعودنا وتجاوزنا أهدافنا ووضعنا أموالنا في مكانها».

وذكر هوير أن البنك التابع للاتحاد الأوروبي «ينشر كامل قوته المالية لتخفيف التبعات الاقتصادية من عدوان (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) غير المبرر (على أوكرانيا) ووضع الأسس لتعاف مستدام».

وأشار في هذا الإطار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي قدم إغاثة فورية لأوكرانيا بعد اندلاع الحرب مباشرة وصرف 7ر1 مليار يورو (نحو 8ر1 مليار دولار) العام الماضي للمساعدة في تمويل الإصلاحات الطارئة للبنية التحتية لهذه الدولة.

وأوضح أنه بالإضافة إلى دعم أوكرانيا فإن (إي.آي.بي غلوبال) وهي ذراع البنك المتخصصة في الشراكات العالمية وقعت تمويلات جديدة بقيمة 1ر9 مليارات يورو (نحو 9ر9 مليارات دولار) في عام 2022 ليصل إجمالي عملياتها التي تم إطلاقها قبل عام إلى 8ر10 مليارات يورو (نحو 8ر11 مليار دولار).

وأكدت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي أنها تسير بشكل عام على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في دعم «التمويل الأخضر» خلال هذه العقد بإجمالي تريليون يورو (نحو 1ر1 تريليون دولار) بعد أن دعمت بالفعل الاستثمار بقيمة 222 مليار يورو (نحو 243 مليار دولار) على مدى العامين الماضيين.

وقال هوير في هذا الإطار إنه «في الوقت الذي تطرح فيه الولايات المتحدة أكبر برنامج دعم صديق للبيئة في التاريخ فإنه من الضروري أن تحافظ أوروبا على المسار الصحيح وتظل كذلك من أجل كوكبنا وحماية القدرة التنافسية لاقتصاداتنا» مشيرا إلى أن البنك سيقوم بدوره في تمويل الابتكارات المحلية التي ستقود إلى صافي الانبعاثات الصفري.

يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي الذي يتخذ من لوكسمبورغ مقرا له هو مؤسسة الإقراض طويلة الأجل التابعة للاتحاد الأوروبي وتملكه دوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.