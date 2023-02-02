اقتصاد

الدولار الأميركي ينخفض أمام الدينار.. واليورو يرتفع

منذ 3 ساعات
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(كونا) – انخفض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس بنسبة 0.20 في المئة إلى مستوى 0.304 فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 1.18 في المئة إلى مستوى 0.335 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأربعاء.

وذكر بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، أن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.38 في المئة إلى مستوى 0.377 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.77 في المئة إلى مستوى 0.335 دينار فيمااستقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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